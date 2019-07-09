ما الذي تغير في وجه حليمة بولند بعد عودتها من فرنسا؟!

شاركت الاعلامية الكويتية حليمة بولند بصور جديدة لها عبر حسابها على اسنتغرام من العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت حليمة بولند في احد هذه الصور تقف بجوار حصان وترتدي بلوزة حمراء اللون وبنطال جينز بينما كانت تمتطي في الاخرى الحصان.

وعلّقت حليمة بولند على الصورة الأولى الأولى قائلةً: “وحشتوني يا أحلى متابعين.. صوري الأخيرة في باريس”، وعلّقت على الصورة التي تمطي فيها ظهر الحصان قائلةً: “الفارسة حليمة بولند”.

إلا ان تغير ما في وجه حليمة بولند لفت نظر متابعيها حيث سأل احدهم “في شي متغير ف ويهها” ليرد عليه البعض قائلا “محلوة” فيما قال اخر “رجعت عملت تجميل تاني”.

وكانت حليمة بولند ظهرت في مقطع فيديو إلى جانب الفنان ومصفف الشعر اللبناني جو رعد الذي ظهر وهو يغني ويرقص لها بينما كانت هي تضحك بطريقة مبالغ فيها.