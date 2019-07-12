الصفحة الرئيسية فن ما الذي قالته أمل رزق بعد تعرّض ابنتها لحادث سير!

ما الذي قالته أمل رزق بعد تعرّض ابنتها لحادث سير!

بواسطة -
0 0
أمل رزق

نشرت الممثلة المصرية ​أمل رزق​ صور لسيارة ابنتها لمى بعد تعرضها لحادث سير منذ أيام، والتي تضررت بشكل كبير، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت أمل على الصورة قائلة: “اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فأتمم نعمتك على وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة..اكتر من كده كرم من ربنا وحب نجالي بنتي يا رب لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

“اللهم انى اصبحت منك فى نعمه وعافيه وستر فأتمم نعمتك على وعافيتك وسترك فى الدنيا والأخره).اكتر من كده كرم من ربنا وحب نجالى بنتى يا رب لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك.🙏🙏🙏🙏🙏😪😪😪😪😪

A post shared by Amal Rizk (@amalrizk33) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.