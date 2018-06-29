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ما الذي قالته ماغي بوغصن عن زواج و حمل رويدا عطيّة!

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rouwaida attieh maguy bou ghosn

ما الذي قالته ماغي بوغصن عن زواج و حمل رويدا عطيّة!

هنّأت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ الفنانة السورية رويدا عطيّة على زواجها وحملها، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ماغي قائلة: “ألف مبروك رويدا زواجك، والله يتمم عليكِ حملك وتجيبي أحلى Baby.. هيدا أجمل مشروع رح تبقي تشوفي حالك فيه كل العمر.

بدورها ردّت ​رويدا عطية​ عليها قائلة: “ياحبيبة قلبي ماغي الغالية جدًّا شكرًا كتير لمباركتك وكلامك الحلو دايما مذوقة”.

الجدير ذكره ان رويدا كانت قد اعلنت مؤخرا انها حامل في الشهر الرابع، واكدت ان زوجها هو رجل اعمال لبناني استرالي مغترب

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