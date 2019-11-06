ما الذي يجمع علا الفارس ومهيرة عبد العزيز ورابح صقر؟!

يصادف اليوم السادس من نوفمبر / تشرين الاول عيد ميلاد كل من الاعلاميتين الاماراتية مهيرة عبد العزيز والاردنية علا الفارس والفنان السعودي رابح صقر.
فقد نشرت مهيرة عبد العزيز صورة لها وللفنان رابح صقر عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين اهلي وناسي في الرياض … مع الفنان العزيز رابح صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده ……. Happy Birthday to me and rabeh saqer”.
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…. سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين اهلي وناسي في الرياض … مع الفنان العزيز #رابح_صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده ……. Happy Birthday to me and @rabehsaqer #happybirthday #birthdaygirl
كما نشرت مهيرة عبد العزيز مقطع فيديو جمعها بالفنان ماجد المهندس الذي كان يغني لها احتفالا بعيد ميلادها وكتبت :”وأحلى هدية في يوم ميلادي … من البرنس ماجد المهندس.. احلى من غنى هابي بيرثداي يا ناااااس … وشكرا فايق على المفاجأة الحلوة”.
بدورها نشرت علا الفارس صورة لها مع باقة ورد كبيرة وعلقت كاتبة: “نعم انه عيد ميلادي.. في بعض الأحيان ، بدا المستقبل قاتمًا واختفى الأمل وحل اليأس مكانه. في بعض الأحيان ، يبدو أنني قد فقدت كل شيء. ثم نظرت حولي ورأيتك. حتى في الظلام ، وقفت بجانبي. من خلالكم ، أدركت أن الأمل ما زال موجودا في هذا العالم. شكرا لك على الايمان بي … شكرا على وقوفكم دائما الى جانبي”.
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Yes … it’s #mybirthday ! At times, it seemed like the future was bleak. Hope disappeared and despair took its place. At times, it seemed like I had lost it all. Then, I looked around and saw you. Even in the darkness, you stood by me. Through you, I realized that hope was left in the world. Thank you for always believing in me… شكرا على وقوفكم دائما الى جانبي
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عام مضى … فليذهب بكل مافيه الا أنتم لأنكم أجمل ما فيه .. شكرا على دفئكم دعمكم حبكم … وحرصكم على رسم الابتسامة على وجهي … ما عندي كلام ولا بعرف اعبر لكن صدق شعوري اتمنى ان يصل من خلف الشاشات تماما كما وصل نُبلكم المتجدد … فيكم بكبر ودائمًا أقوى …شكرا …