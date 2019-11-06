ما الذي يجمع علا الفارس ومهيرة عبد العزيز ورابح صقر؟!

يصادف اليوم السادس من نوفمبر / تشرين الاول عيد ميلاد كل من الاعلاميتين الاماراتية مهيرة عبد العزيز والاردنية علا الفارس والفنان السعودي رابح صقر.

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فقد نشرت مهيرة عبد العزيز صورة لها وللفنان رابح صقر عبر حسابها على انستغرام وعلقت كاتبة: “سعيدة باحتفالي بيوم ميلادي مو بس بين اهلي وناسي في الرياض … مع الفنان العزيز رابح صقر اللي يصادف كمان ٦ نوفمبر يوم ميلاده ……. Happy Birthday to me and rabeh saqer”.

كما نشرت مهيرة عبد العزيز مقطع فيديو جمعها بالفنان ماجد المهندس الذي كان يغني لها احتفالا بعيد ميلادها وكتبت :”وأحلى هدية في يوم ميلادي … من البرنس ماجد المهندس.. احلى من غنى هابي بيرثداي يا ناااااس … وشكرا فايق على المفاجأة الحلوة”.

بدورها نشرت علا الفارس صورة لها مع باقة ورد كبيرة وعلقت كاتبة: “نعم انه عيد ميلادي.. في بعض الأحيان ، بدا المستقبل قاتمًا واختفى الأمل وحل اليأس مكانه. في بعض الأحيان ، يبدو أنني قد فقدت كل شيء. ثم نظرت حولي ورأيتك. حتى في الظلام ، وقفت بجانبي. من خلالكم ، أدركت أن الأمل ما زال موجودا في هذا العالم. شكرا لك على الايمان بي … شكرا على وقوفكم دائما الى جانبي”.