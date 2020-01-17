“ما تلمي نفسك”.. قصة فستان رانيا يوسف تتكرر مع غادة عادل والانتقادات جارحة

تعرضت الفنانة المصرية غادة عادل لموجة واسعة من الانتقادات بعد انتشار صورة لها فاجآت المتابعين.

وتناقل الصورة عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها الفنانة وهي تقف أمام كاميرات المصورين.

وما لفت الأنظار هي جرأة الجزء الأعلى من فستانها الذي بدا كاشفاً جداً. وهو ما دفع الكثير من المتابعين الى انتقادها بطريقة لاذعة على غرار ما حصل في إطلالات سابقة للفنانة رانيا يوسف. وفي المقابل رأى بعضهم أن هذا الجزء سقط إلى أسفل عن طريق الخطأ وأنها لم تنتبه إلى ذلك.

واعتبر آخرون أنها باتت أكثر جرأة في إطلالاتها بعد الحديث عن طلاقها. كما سخر منها آخرون ومما جاء في التعليقات: “هي غادة عادل نسيت تلبس ولا إيه؟” و”من ساعة ما طلقت وهي نسيت تلبس” و”هي الستات بتطلق وتلقع والا إيه ؟” و”ما تلمي نفسك شوية”.

وركزت تعليقات أخرى على شكل وجهها حيث بدت عليه علامات التعب والتقدم في السن.