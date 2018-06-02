ما حقيقة ارتباط خالد إبن راغب علامة بـ ريم إبنة الفنانة منى عبد الغني؟

نفى خالد الإبن الأكبر للفنان راغب علامة ما يشاع عن ارتباطه بـ ريم إبنة الفنانة المعتزلة منى عبد الغني.

ونشر خالد تحت عنوان “أنفي هذا الخبر جملة وتفصيلا” الخبر الذي يفيد بأنه إرتبط بـ ريم إبنة الفنانة منى عبد الغني، وهي إبنتها من زوجها السابق الذي إنفصلت عنه عام 2006، وبأن ريم تعيش بين أميركا ومصر، وتدرس إدارة الاعمال في أميركا، وهي تعرفت على خالد في الولايات المتحدة الأميركية، ونشأت بينهما قصة حب وقررا بعدها الإرتباط، وبأن راغب راضٍ عن هذه الخطوبة التي تمت في جو عائلي، وكانت هديته للعروس خاتما من الماس بقيمة 250 ألف جنيه، على أن يقام الزفاف في نهاية العام المقبل، بعد تخرج إبنه خالد من الجامعة.

يشار إلى أن راغب علامة هو أب لشابين من زوجته جيهان علامة، الكبير خالد والصغير لؤي.

وكان راغب قد إحتفل بعيد ميلاد إبنه خالد قبل أيام قليلة، في أجواء عائلية، وبوجود زوجته جيهان وإبنه الصغير لؤي.