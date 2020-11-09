نفى الفنان المصري المسرحي ناصر عبد المنعم اصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.

وكتب عبد المنعم، عبر صفحته بموقع فيس بوك: :كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل، مجرد شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله”.

وأضاف ناصر عبد المنعم: :تأكدت بنفسي من ذلك، وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال”، في إشارة الى الزوج السابق لـ عبلة كامل ووالد ابنتيها

وتابع: متى تنتهي ظاهرة بعض الصحفيين والإعلاميين الذين يفبركون الموضوعات والأخبار بحثا عن عن المتابعات واللايكات والنجاحات الوهمية على السوشيال ميديا؟!”.

يذكر أن بعض الشائعات قد طالت الفنانة الكبيرة عبلة كامل مؤخرا حول حالتها الصحية، ولكنها لم تؤكد أو تنفي بنفسها.