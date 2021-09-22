أثار الاعتذار المفاجئ للفنانتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم عن تسلم درع تكريم النجمين الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، حالة من الجدل وتردد أنباء عن اعتزالهما العمل الفني بسبب عدم قدرتهم على تخطي أزمة فقدانهم والديهما بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأوضحت إدارة مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية أنباء اعتزال دنيا سمير غانم وإيمي وأكدت أنهما لديهن تعاقدات على أعمال فنية من المقرر البدء بتصويرها قريباً.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أنه كان هناك اتفاق على حضورهن حفل الافتتاح وتسلم درع التكريم إلا أن ظروفهن النفسية لم تسمح لهن بالحضور وأنهن بحاجة إلى مزيد من الوقت للتأقلم على فقدانهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وقد تسلمت الممثلة المصرية إلهام شاهين، درع تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في مهرجان أيام القاهرة بعد غياب ابنتيهما في آخر لحظة حيث وجهت الهام شاهين رسالة إلى إيمي ودنيا، بعد استلام التكريم وقالت إن سمير غانم ودلال عبد العزيز نموذج مثالي للحب والرومانسية، لذلك أهدى المهرجان إليهما جائزة باسم “فن الحب”، وأوضحت أنهما في مكانة كبيرة لدى الجمهور وزملائهم مثل مكانتهم الغالية عند إيمي ودنيا سمير غانم.

وعلقت الممثلة المصرية على فيديو كلمتها في المهرجان على حسابها بإنستغرام وقالت: “مبروك حبايبى دنيا وإيمى جائزة فن الحب بإسم سمير ودلال الله يرحمهم ونعيش ونفتكرهم دايماً في كل وقت بكل الخير.. بحبكم من كل قلبى وبدعى لكم يصبر قلبكم ويسعدكم يارب”.

وأضافت إلهام في كلمتها أن الفنان لا يموت ولكن يظل باقياً في الذاكرة بفضل أعماله، وهو ما حدث مع سمير غانم ودلال عبد العزيز اللذين أسعدا الجمهور بأعمالهما على مدار سنوات طويلة.

كما كشفت إلهام شاهين في تصريحات لها مع برنامج “إي تي بالعربي” إنها أقنعت دنيا وإيمي سمير غانم بالظهور والتواجد في المهرجان واستلام الجائزة، ودنيا أكدت تواجدها في المهرجان، ولكنها اعتذرت في اللحظات الأخيرة،

وتحدثت إلهام شاهين عن الحالة النفسية لهما، وقالت إنهما لا يرغبان في التواجد بسبب انهيارهما عند رؤية أي محتوى يخص والديهما، لافتة إلى أن الأمر ما زال صعبًا عليهما، ولم تتجاوزاه تمامًا.

وكان قد حضر الفنان حسن الرداد حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12 لتسلم درع التركيم يدلاً من زوجته إيمي سمير غانم وشقيقتها وظهر بلحية طويلة وظهرت عليه ملامح الحزن مقدماً اعتذاراً عن حضورهن وقال إنه كان يتمنى أن يرى سمير غانم ودلال عبد العزيز في هذه اللحظة ويشاهد تكريمهما وهما على قيد الحياة.