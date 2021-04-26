تداول عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أن الفنان والملحن اللبناني ​سمير صفير​ قد انقطعت اخباره كلياّ بعد سفره الى السعودية منذ 5 أيام، حيث داهمته قوى أمنية كبيرة واعتقلته،

ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي معلومات تدل على مكان وجوده في السعودية.وتردّد بأن بعض المسؤولين اللبنانيين في السعودية نصحوا عائلة صفير بعدم المراجعة بحقيقة اختفائه حتى يتم الكشف عن الحقيقة.

وبحسب بعض التغريدات المتداولة سعوديا فإن سفير صفير تم اعتقاله منذ عدة أيام بتهمة تجارة المخدرات، غير ان هذه الانباء لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي حتى الان.

انباء متداولة بين أوساط اللبنانيين عن أعتقال الملحن سمير صفير منذ عدة أيام في السعودية بتهمة تجارة المخدرات pic.twitter.com/Myk6X9r6pA — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 26, 2021

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القبض على الملحن اللبناني ( سمير صفير ) بعد تورطه في قضية تهريب المخدرات للسعودية.



أمن المملكة خط أحمر pic.twitter.com/HGxSeEQGeY — كولومبوس (@Columbuos) April 26, 2021

معلومات ان الملحن اللبناني سمير صفير تم اعتقاله قبل عدة أيام في الرياض

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المعلومات الاولية ان له علاقات مع محاولات تهريب مخدرات الى السعودية

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بإنتظار معلومات اكثر .. pic.twitter.com/iJgCsXvuOc — المهيب بن أحمد (@A1_KH1) April 26, 2021

سمير صفير أبو ديوس اللي عطوه التطعيم عندنا وكان عنده مطعم عندنا قبض عليه في قضية تهريب مخدرات للسعوديه pic.twitter.com/psI7dsSXPy — وليد بن مبيريك (@wmbmbw) April 26, 2021

الجدير ذكره ان الفنان سمير صفير معروف بمواقفه السياسية المؤيدة بشكل كبير للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.