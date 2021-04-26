تداول عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبرا مفاده أن الفنان والملحن اللبناني سمير صفير قد انقطعت اخباره كلياّ بعد سفره الى السعودية منذ 5 أيام، حيث داهمته قوى أمنية كبيرة واعتقلته،
ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي معلومات تدل على مكان وجوده في السعودية.وتردّد بأن بعض المسؤولين اللبنانيين في السعودية نصحوا عائلة صفير بعدم المراجعة بحقيقة اختفائه حتى يتم الكشف عن الحقيقة.
وبحسب بعض التغريدات المتداولة سعوديا فإن سفير صفير تم اعتقاله منذ عدة أيام بتهمة تجارة المخدرات، غير ان هذه الانباء لم يتم تأكيدها من أي مصدر رسمي حتى الان.
الجدير ذكره ان الفنان سمير صفير معروف بمواقفه السياسية المؤيدة بشكل كبير للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر.