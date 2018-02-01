ما حقيقة تدهور الحالة الصحية لإيمان البحر درويش ونقله للمسشفى مجدداً

بعد انتشار شائعات عن دخوله في وعكة صحية ثانية، نفى الفنان إيمان البحر درويش ما تردد من أخبار، موضحاً أن حالته الصحية في تحسن مستمر.

وأكد أنه يخضع للعلاج الطبيعي في الفترة الحالية، ويستعد لمواصلة نشاطه الفني من جديد بعد أن يتعافى تماماً.

وأضاف أن عائلته تدعمه بإستمرار ولا يتركوه للحظة بعد الوعكة الأخيرة التي تعرض لها وإصابته بجلطة في المخ.

وكان النجم المصري أكد أنه “لم أتاجر بمرضي، مثلما فعل هاني شاكر حينما مر بأزمة صحية في الأردن، وصور نفسه وقتها وهو على فراش المرض، لأن عائلة سيد درويش لا تتاجر بمرضها”.

وتساءل حينها “كيف تؤكد نقابة الموسيقيين شطبي منها وفي نفس الوقت تطلب من القوات المسلحة علاجي على نفقتها الخاصة؟ هذه أكاذيب لا يصح تداولها”.

يذكر أن إيمان البحر درويش تعرض قبل نحو 3 أشهر، لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخوله إلى العناية المركزة من أجل متابعة تطورات الحالة الصحية لحظة بلحظة. وتسببت تلك الأزمة في إجرائه جراحات بالقلب.