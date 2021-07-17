تصدر اسم الفنانة المصرية رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات المضاية بعد استرجاع البعض لأزمة مر عليها ما يزيد عن العامين، من خلال تصريحات نسبت لوالدها.

فقد تداول البعض تصريحات لوالدها يقول “نشأته كانت سببا في التزام ابنته الديني”، وهو الأمر الذي تناوله عدد كبير من المتفاعلين بالسخرية.

والحقيقة أن والد رانيا يوسف لم يخرج ليتحدث عن ابنته مؤخرا، ولم تتطرق هي إلى مثل هذه الأمور في الساعات الأخيرة.

إلا أن حقيقة الأمر تعود لما قبل عامين، وبالتحديد في أغسطس عام 2019، حينما أطلقت رانيا يوسف برنامجها “More About Rania” الذي عرض عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

وظهر في الحلقة الثالثة والدها لتؤكد أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها والدها عبر أي منصة إعلامية، وانطلقت بعدها لتتحدث عن تعامله معها وإقامته معها وحفيدتيه لـ 9 سنوات.

وتحدث والدها على مدار ثلاث حلقات في البرنامج عن ذكرياته وتعامله مع ابنته وحفيدتيه، إلا أنه لم يذكر التصريح الذي نسب إليه وأثار ضجة واسعة، حسب ما تظهر الحلقات المتواجدة على قناة رانيا يوسف عبر “يوتيوب”.