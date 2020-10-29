أشارت الفنانة نسرين طافش في مقابلة مع برنامج “انسايدر بالعربي” أثناء حضورها مهرجان الجونة السينمائي، أنها تتمنى أن تنجب توأما، وأنها ستفاجئ الجمهور بأخبار جميلة في الفترة المُقبلة.

وكانت نسرين تقف مع الفنانة السورية جمانة مراد، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وتبارك لها، وقالت إنها تتمنى إنجاب توأم وتشعر أن مباركتها لجمانة “فال خير عليها”.

واعتبرت نسرين أن هذا التصريح تقوله للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بعد انفصالها عن زوجها عام 2013، ودعت الجمهور إلى انتظار إعلانها عن أخبار سعيدة تخص حياتها الشخصية.

وانقسمت آراء المتابعين على هذا الخبر، وكان بعض المتابعين شككوا في كلامها واعتبار تصريحاتها لإثارة الجدل فقط، أو ابعاد الشبهات عنها بعد كل شائعة تطالها وتضر بسمعتها، فيما تمنى لها محبوها السعادة وإنجاب الأطفال كما تتمنى.

وقال آخرون، إن نسرين تبدو إيجابية جدًا في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يؤكد وقوعها في الحب، وربما قد تكون أيضا قد تزوجت، وأنها من الممكن أن تعلن عن ذلك قريبًا.

وكانت نسرين طافش صرحت في مقابلات سابقة، أنها تتمنى إنجاب أطفال، وأنها عادت للتفكير بخوض تجربة الزواج مرة أخرى، لافتقادها مشاعر الأمومة وجو الأسرة، وأن فشل تجربتها الأولى لا يعني أن الزواج تجربة سيئة.

وشاركت الفنانة في مهرجان الجونة السينيمائي بدورته الرابعة، وارتدت عدة فساتين طويلة وإطلالات تناسب أجواء الجونة، مع تسريحات شعر ومكياج جذب الأنظار.

وعادة ما يركز الجمهور والإعلام على إطلالات نسرين في الحفلات والمناسبات الفنية والمهرجانات، وتصبح أزياؤها حديث مواقع التواصل، كما يتابدل رواد المواقع صورها الخاصة بجلسات التصوير التي تحرص على التقاطها كل فترة.

























