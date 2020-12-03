فاجأ الصحفي اللبناني المثير للجدل إيلي باسيل الجمهور، مساء الأربعاء، بنشر أنباء عن انفصال النجم السوري تيم حسن، عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني.

ونشر إيلي باسيل صورة لحسن والكيلاني عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق عليها بأنه تلقى معلومة مؤكدة، أن وفاء الكيلاني كانت متواجدة في البنك الأهلي المصري بتاريخ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وحصلت على تحويلة مالية من زوجها تيم حسن في دبي، وقيمتها 100 ألف دولار كمؤخر للطلاق الرّسمي.

وحتى الآن، لم يعلق الثنائي على شائعات طلاقهما التي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة ليوم الأربعاء.

وفي محاولة للتأكد من صحة الخبر عبر التدقيق في حساب الاعلامية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه لم يتضح أي شيء، وتبين أنها ضغطت زر الاعجاب قبل ثلاثة أيام فقط على تغريدة كتبها زوجها النجم السوري تيم حسن عن مسلسله الذي يعرض حاليًا “الهيبة الرد”، وقبل أيام قليلة ضغطت زر الإعجاب على تعليقات الجمهور، حول نجاح زوجها بدور جبل شيخ الجبل بالجزء الرابع من الهيبة.

واللافت أن الممثلة السورية ربى السّعدي، دخلت على الخط، وعلقت على منشور إيلي باسيل مهاجمة إياه، وكتبت: “شو الفكرة من فضح الحياة الشخصية للفنان!”، ليرد عليها إيلي باسيل بتعليق مستفز: “إنك تتعلمي تصيري نجمة ويتحقق حلمك بانو نصير نحكي فيكي وعن حياتك يا حلوة”.

يشار أن االثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني، قد تعرضا للعديد من شائعات الانفصال سابقًا.

والجدير بالذكر أن النجم السوري تيم الحسن، كان قد عقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في أيار/ مايو عام 2017، بعد انفصاله عن زوجته السابقة، الممثلة السورية ديمة بياعة، وأثار خبر ارتباطهما بلبلة على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ لم يكن أحد على علم بعلاقتهما.

وكشف طليق وفاء الكيلاني رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل، عن تصريحات صادمة آنذاك حول زواجها من تيم حسن. وذكرت تقارير صحفية، أن طليقها صرّح لاحدى المجلات العربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سرًا لمدة عام قبل إعلان زواجهما.

وأضافت التقارير على لسان طليقها، أنه عندما اكتشف زواجها من تيم حسن وتردده كثيرًا على منزلها بعلم والديها، هددها طليقها برفع دعوى قضائية ضدها للحصول على حضانة طفليه، إن لم يعلن عن الزواج بطريقة رسمية، لذلك أعلنت زواجها بشكل رسمي من خلال صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من اعتبارهما الثنائي الأشهر في الوطن العربي، إلا أنهما لا يشاركان الكثير من التفاصيل عن علاقتهما مع الجمهور، لكن الحب الذي يجمعهما يظهر في المواقف، والصور التي تجمعهما.