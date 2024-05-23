كشف الفنان طارق الدسوقي حقيقة زواجه من الفنانة حنان شوقي، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معًا، في فيديوهات عبر تطبيق تيك توك، وهو ما جعل الكثير يتنبأ بوجود علاقة بينهما.

وفي أول تعليق من طارق الدسوقي على أنباء زواجه من حنان شوقي، قال الفنان في تصريحاته: مفيش جواز ولا قصة حب بينا، إحنا إخوات، وكنا قاعدين في أوتيل واحد بسبب دعوتنا لحضور مهرجان في العراق، حنان أختي وهي متعودة على التيك توك، وبقعد أضحك معاها مببقاش فاهم هي لايف ولا بتسجل، وكل اللي بينا مجرد زمالة وصداقة وأخوة فقط.

حقيقة زواج طارق الدسوقي وحنان شوقي

ويأتي ذلك بعد نشر الفنانة حنان شوقي عدة فيديوهات، لها رفقة الفنان طارق الدسوقي، وظهرت في الخلفية بعض الأغاني الرومانسية لـ نجاة وغيرها من المطربات، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يتكهن بوجود علاقة حب بينهما، أو زواجهما دون الإعلان، وهو الأمر الذي نفاه الفنان تمامًا، وأكد أنه يكن كل الاحترام والتقدير للفنانة، وأن علاقتهما مجرد صداقة وأخوة لا غير.

وفي سياق آخر، مر طارق الدسوقي بوعكة صحية مؤخرًا نقل على إثرها للمستشفى، بسبب إصابته بدوار شديد، حسبما كشفت الفنانة شيرين في تصريحات حيث قالت إن دسوقي تعرض لأزمة مفاجئة ونقل إلى المستشفى، وبعد عمل فحوصات تبين معاناته من التهاب في الأذن الداخلية، مشيرة إلى أن حالته تحسنت، كما طمأن طارق دسوقي الجمهور على حالته الصحية وقال في تصريحات لـ القاهرة 24، إنه كان يعاني من مشاكل في الأذن الداخلية وحالته تحسنت، موجهًا الشكر لكل من سأل عليه.

من هي حنان شوقي؟

ممثلة مصرية اسمها الحقيقي (سيدة أمين أحمد). كانت بدايتها الفنية وهي لا تزال في الثامنة حين اشتركت في البرنامج الإذاعي الشهير (غنوة وحدوتة) من تقديم (أبلة فضيلة)، بعدها شاركت بالغناء في عدد من البرامج التلفزيونية. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990،

وكانت قد شاركت في مسرحية (فارس وبني خيبان) وفي الجزء الثاني من مسلسل (ليالي الحلمية) وهي لا تزال طالبة في المعهد. بعدها شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم (المواطن مصري)، ثم مع المخرج عاطف الطيب في فيلم (دماء على الاسفلت)، و(يا تحب يا تحب) والذي يمكن اعتباره بداية الموجة الكوميدية في السينما، كما شاركت في فيلم (الإرهابي) والذي أضاف لها شعبية طاغية، لكن يظل وجودها التلفزيوني أكبر بأعمال مثل (البخيل وأنا، الناس في كفر عسكر) بالإضافة إلى (ليالي الحلمية) والذي شاركت بأجزائه منذ الجزء الثاني.

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