الصفحة الرئيسية فن ما حقيقة وجود خلافات بين هنا شيحة وأحمد فلوكس؟

ما حقيقة وجود خلافات بين هنا شيحة وأحمد فلوكس؟

بواسطة -
0 72
hana shiha ahmad falawkas

هنا شيحة وأحمد فلوكس

بعد تردد العديد من الأخبار التي افادت ان هناك خلاف بين الممثلة هنا شيحة وزوجها الممثل أحمد فلوكس، نشرت شيحة صورة جديدة لها برفقة زوجها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتالي قد نفت من خلال هذه الصورة وجود اي خلافات بينهما.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on

وكان الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة في برنامج “أنا وبنتي” الذي يقدمه الممثل شريف منير وابنته أسما، والذي يعرض عبر قناة ” أون إي”.

يذكر أن فلوكس وهنا تزوجا، منذ عدة أشهر، وانتقلا الى العيش معًا في القصر الذي جهزه فلوكس ليكون بيتهما الزوجي في مدينة الشيخ زايد.​

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.