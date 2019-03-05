ما حقيقة وجود خلافات بين هنا شيحة وأحمد فلوكس؟

بعد تردد العديد من الأخبار التي افادت ان هناك خلاف بين الممثلة هنا شيحة وزوجها الممثل أحمد فلوكس، نشرت شيحة صورة جديدة لها برفقة زوجها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتالي قد نفت من خلال هذه الصورة وجود اي خلافات بينهما.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> A post shared by Hana Shiha (@hanashiha) on Mar 5, 2019 at 9:03am PST

وكان الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة في برنامج “أنا وبنتي” الذي يقدمه الممثل شريف منير وابنته أسما، والذي يعرض عبر قناة ” أون إي”.

يذكر أن فلوكس وهنا تزوجا، منذ عدة أشهر، وانتقلا الى العيش معًا في القصر الذي جهزه فلوكس ليكون بيتهما الزوجي في مدينة الشيخ زايد.​