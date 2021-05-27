إنتشرت في الساعات الماضية أخباراً كثيرة تفيد أن لاعب كرة القدم المصري ​محمد صلاح​ تشاجر مع زوجته ووالدة أطفاله بسبب الممثلة المصرية ​إيمان العاصي​.

وفي التفاصيل، ظهرت الأخيرة بصورة إنتشرت لها وكانت قد نشرتها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وإعتبر كثر أن الوشم الموجود على ظهرها يرمز الى أول حرفين من إسم محمد صلاح..

ولكن للحقيقة أن الوشم وبشكل واضح ليس له علاقة بمحمد صلاح بل يرمز إلى برج العذراء والخبر بعيد عن الحقيقة

شائعات طلاق محمد صلاح عن زوجته نشرتها الصحافة الاجنبية بعد ان قام بحذف صورهما المشتركة التي كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام.

الصحافة وصفت ما يحصل بانه أمر غير مفهوم في حين اشارت أخرى إلى أن السبب في ذلك هي فنانة مصرية في إشارة إلى خيانة محمد لزوجته تسببت في طلاقهما.

الأمر الأكثر إثارة للجدل أنّ زواج الثنائي لم يكن مدنياً في لندن حيث يسكنان بل جرى في مصر على الشريعة الاسلامية أي أنه لا يخضع للقانون البريطاني الخاص بالطلاق.



