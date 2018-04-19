ما سبب إلقاء القبض على أويس مخللاتي؟

ألقي القبض على الممثل السوري ​أويس مخللاتي​، بسبب حيازته السلاح وكان أيضاً تحت تأثير الكحول.

تبيّن أنّ أويس اختفى منذ الثلاثاء، وفريق عمل مسلسل الهيبة حاول الاتصال به عدة مرّات، إلاّ أنّ هاتف مخللاتي كان مغلقا.

ومن جهة أخرى، كان مخللاتي قد صرّح في وقت سابق حول شخصية صخر في مسلسل الهيبة بجزئه الثاني، قائلاً: “بالنسبة لشخصية صخر، سوف تكون مختلفة عن الجزء الأول، اذ ان نظره سوف يتحسّن، ولا استطيع البوح بأكثر من ذلك”.

