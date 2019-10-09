ما سبب انسحاب معتصم النهار من فيلم هيفاء وهبي “اشباح اوروبا”؟

نشرت الفنانة هيفاء وهبي البوستر التشويقي لفيلم “أشباح أوروبا” الذي عُدّلت تسميته بعدما كانت “عقدة الخواجة”.

وقد لاحظ الجمهور عدم وجود اسم الممثل السوري معتصم النهار ضمن المشاركين في العمل، لتبدأ التأويلات من كل حدب وصوت، لا سيّما أنّ هيفا ومعتصم أثارا حماسة جمهورهما بعد إعلانهما عن المشاركة في الفيلم.

وعن أسباب اعتذاره عن الفيلم قال معتصم النهار في تصريح لموقع “سيدتي”: ” السبب الوحيد هو ضيق الوقت وعدم القدرة على تنسيق أوقات التصوير خصوصاً أنني بدأت تصوير الموسم الثاني من مسلسل (ما فيي) للمخرجة رشا شربتجي و إنتاج الصباح إخوان “.

وأضاف معتصم النهار : ” تصوير الفيلم تطلب تفرغي لمدة شهر ونصف ومنها فترة طويلة في جنوب أفريقيا للتصوير وهذا الموضوع مستحيل اذ أنني لا أستطيع أن أتغيب عن تصوير ( ما فيي ) كل هذا الوقت خصوصاً ان العرض سيبدأ في مطلع العام المقبل 2020 “.

وأوضح معتصم : ” حاولت التنسيق بشكل كبير وساعدتني شركة الصباح مشكورة ولكن أكثر مدة أستطيع الغياب فيها عن التصوير هي اثنا عشر يوماً وهو ما لا يمكن تنسيقه مع أوقات التصوير الفيلم “.

وتمنى معتصم التوفيق لأسرة الفيلم وقال : ” كل الشكر والتوفيق لأسرة الفيلم وفي مقدمتهم النجمة الصديقة هيفاء وهبي ومحمد وزيري والمخرج محمد حماقي وكل فريق عمل الفيلم “.