بعد الحديث عن خطأ طبي تخلّل الجراحة التي خضعت لها الفنانة ياسمين عبد العزيز وتسبّب بدخولها في غيبوبة، بدأت التساؤلات عن مصير الطبيب مرتكب هذا الخطأ.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر الدكتور إبراهيم الزيات، أنه إذا ثبُت أن ما حدث مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز هو نتيجة خطأ طبي، فسيُحاسَب الطبيب قانوناً، في النيابة العامة، أو في النقابة.

وشدّد الدكتور إبراهيم الزيات على أن العقاب يشمل جميع الأطباء، وتتفاوت درجاته بحيث يبدأ من اللوم ويصل الى شطب اسم الطبيب المخطئ من النقابة وإيقافه عن العمل.

وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، أنه يجب التفرقة في البداية بين الإهمال الطبي والخطأ الممكن حدوثه، والذي يعني أن الطبيب يعمل في مجال تخصّصه، وحاصل على شهادات علمية تؤهّله القيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأن من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية.

أما الإهمال الطبي فيعني أن الطبيب قد لا يكون متخصصاً في مثل هذه الحالات، أو لا يستطيع التعامل معها… لذا هناك فارق كبير بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه.