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ما هي حقيقة زواج كاظم الساهر من منى ممدوح!

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kazem elsaher mona mamdouh

نفت الممثلة المصرية ​منى ممدوح​ ما تم تداوله من أخبار، عن زواجها من الفنان العراقي ​كاظم الساهر​، وذلك بعد إنتشار صورة مع بعضهما في إحدى المناسبات في برشلونة بإسبانيا، وزعم البعض أنهما تزوّجا.
ونشرت منى عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الصورة المتداولة لها مع الساهر، وعلّقت: “لا تعليق”.
يُذكر أن الساهر كان قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد، وفي حالة الزواج سيعلن ذلك.

 

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A post shared by Mona Mamdouh (@monamamdouh.official) on

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