وضحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور حقيقة انزعاج زوجها فريد رحمة من مشهد القبلة في مسلسل “دانتيل” مع الممثل السوري ​محمود نصر​. وكتبت سيرين في تعليق رداً على أحد المتابعين الذي تساءل عن موقف زوجها من هذه المشاهد، قائلة: “زوجي يعرف ويدرك أن كل هذه المشاهد عبارة عن تمثيل والمهم أن تعرفوا هذا الأمر أيضاً”.

ويشار الى أن عبد النور ظهرت في أحد المشاهد وهي تتلقى قبلة من محمود نصر على خدها في المسلسل، للمخرج السوري المثنى صبح، وتأليف إنجي القاسم.







