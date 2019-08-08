ما هي قصة الصورة التي اعتذر عنها أحمد فهمي ؟

نشر الفنان المصري ” أحمد فهمي ” عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستجرام ” صورة من زيارته لمستشفى القصر العينى بالقاهرة لأحد مصابي حادث انفجار معهد الأورام الذي حدث أمام المعهد مساء الأحد الماضي والذي سقط على إثره عددا كبيرا ما بين قتلى وجرحي .

وظهر أحمد في الصورة التي اعتذر عنها لقساوتها وكان برفقة طفل من المصابين وعلق عليها قائلا : ” آسف مبدئيا على الصورة بس أنا النهاردة كنت في القصر العيني بزور بعض ضحايا الانفجار .. بشكر كل ‏الناس اللي اتبرعت لمعهد الأورام بداية من محمد صلاح لحد أصغر واحد اتبرع ” .

وأضاف : ” لكن فى حاجة كمان حابب أوضحها فى ناس تانية كمان محتاجة مساعدة من ضحايا الانفجار غير المصابين بالسرطان ‏زى الحالة اللي في الصورة .. الولد دا محتاج دكتور مخ وأعصاب ومحتاج دكتور عيون لأنه فقد عين بس ممكن تتلحق غير الحروق ‏اللي أصيب بيها وللأسف مفيش إمكانيات .. فلازم ناخد بالنا إن في ناس تانية كمان اتأذت ومحتاجة ” .

وتابع فهمي موجها رسالة إلى الجمهور قائلا : ” لو كل واحد فينا اتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بسرطان أو زى الطفل دا أو ‏حتى كل مجموعة اتبنت حالة هنساعد ناس بجد محتاجة .. الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك وكل واحد باللي يقدر عليه .. ‏شكرا ” .