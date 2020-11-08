بدأت شبكة “نتفليكس” بعرض أولى حلقات مسلسل “ما وراء الطبيعة” المقتبس عن سلسلة روايات الأديب الراحل، أحمد خالد توفيق.

وقد استطاع المسلسل، والذي يعتبر أول عمل مصري تتم ترجمته إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، ان يحقق نجاحا كبيرا وتفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاغ #ما_وراء_الطبيعه قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة.

ما وراء الطبيعة، مسلسل مصري من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وإنتاج محمد حفظي ونيتفليكس، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة.

وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

وأعلنت نيتفليكس أن المسلسل سيتم دبلجته إلى 9 لغات، كما وفرت نسخة أصلية من المسلسل بالوصف الصوتي لضعاف البصر والمكفوفين باللغة العربية.

وقد اعتبر بعض المتابعين أن المسلسل “‏‫‬ نقله كبيرة في صناعة المسلسلات المصرية عمل عظيم بكل المقاييس إخراج موسيقى أداء مؤثرات كل حاجة في المسلسل عظيمة وفي انتظار الجزء الثاني وأجزاء جاية كتير أحمد أمين أتقن دور الدكتور رفعت أداء فاق أي توقعات لمس قلوبنا”.

#ما_وراء_الطبيعة نقله كبيرة في صناعة المسلسلات المصرية عمل عظيم بكل المقاييس إخراج موسيقى أداء مؤثرات كل حاجة في المسلسل عظيمة وفي انتظار الجزء التاني وأجزاء جاية كتير احمد أمين أتقن دور د. رفعت أداء فاق أي توقعات لمس قلوبنا @amrmsalama@AhmedAmin @NetflixMENA pic.twitter.com/LekrN83HLd — mohamed Hossam (@Mohamed84467336) November 6, 2020

فيما قال اخر “هو الأكيد أن مسلسل ما وراء الطبيعة ليس الأفضل مقارنة بالإنتاجات العالمية، لكنه الأفضل محليا وإقليميا بمراحل، عيبه الوحيد بالنسبة لي أداء الممثلين المساعدين الضعيف وخصوصا أداء وإلقاء معظم الأطفال، لكن هيبقى اجتهاد يحترم، ومبشر بجزء قادم أفضل”.

هو الاكيد ان مسلسل #ما_وراء_الطبيعه ليس الافضل مقارنة بالانتاجات العالمية،

لكنه الافضل محليا واقليميا بمراحل!



عيبه الوحيد بالنسبالي اداء الممثلين المساعدين الضعيف وخصوصا اداء وإلقاء معظم الاطفال!



لكنه يبقي اجتهاد يحترم، ومبشر بجزء قادم افضل. — ✪ ዪ ꪖ ᭙ ꪗ|| د. را ـوي ✪ ︎︎ (@Raowy_) November 6, 2020

على الرغم من أن الجمهور اعتاد على تقديم الفنان أحمد أمين، للأدوار الكوميدية، إلا أنهم تفاجؤوا بتجسيده شخصية الدكتور رفعت فقالت زيزو: “استطاع هذا الفنان من أن ينتقل من اتقانه في الكوميديا الرائعة وانتقل وأضاف إلى إنجازاته وأعماله عملا راقيا جدا ومرعبا ورومانسيا وممتازا جدا، أول مرة يعمل كده وأبدع فيه جدا عاوزين جزء تاني”.

@AhmedAmin استطاع هذا الفنان من ان ينتقل من اتقانه في الكوميديا الرائعه وانتقل و اضاف الي انجازاته واعماله عمل راقي جدا ومرعب ورومانسي وممتاز جدا

اول مره يعمل كده وابدع فيه جدا عاوزين جزء تاني .. #ما_وراء_الطبيعة — الزوز (@ZIZO49248895) November 6, 2020