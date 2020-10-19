كشفت الفنانة الاماراتية احلام عن مرض زوجها بطل الراليات القطري مبارك الهاجري وعن وجوده في المستشفى لتلقي العلاج دون ان تكشف تفاصيل عن طبيعة مرضه.

وكتبت احلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي”.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب … ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

يذكر أن مبارك الهاجري ولد في 24 سبتمبر 1963، وهو بطل رالي قطري، تزوج في 19 يونيو 2003 من المطربة الإماراتية أحلام وأنجبت منه 3 أبناء هما :” فاهد مواليد 2004، فاطمة مواليد 2008، لولوة مواليد 2010 ولكنه كان متزوج قبل ذلك من ابنة عمه وله منها ابن يدعى محمد.