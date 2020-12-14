أهدى الرالي مبارك الهاجري زوجته الفنانة أحلام، ساعة ثمينة مصنوعة من الذهب بعدما تمنتها الأخيرة ونشرت صورتها عبر حسابها.

البداية مع نشر أحلام عبر تطبيق “سناب شات” فيديو عرضت فيه ساعة ثمينة جداً من توقيع دار Cartier وأرفقتها بالتعليق: “أريد أصيح (أبكي)”، في إشارة إلى أنها تريدها.

وسمع في المقطع صوت زوجها مبارك الهاجري وهو يعلق بأنه لا يريد لها أن تبكي وأنه سيشتري لها الساعة بأي ثمن، فيما ردت عليه بقولها: “عمري وروحي فداك أغلى من سكن قلبي.. أبيك سالم.. هالمسج عن ألف ساعة، وصلت يا عمري إنت”.

وظهرت الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض ومرصعة بالماس ومزينة في داخل الإطار بنقشة النمر، ووفقا لموقع متخصص في سعر الساعات تبين أنها تقدر بحوالي (112) ألف دولار دون إضافات، ولكن مع إضافة سوار من الألماس قد يتضاعف سعرها.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين المتابعين وأثنوا على العلاقة الجميلة التي تجمع الفنانة وزوجها، فيما ندب البعض حظه بعدما رأوا هذه العلاقة القوية بين الفنانة وزوجها.

وقالت متابعة: “وانا لو اكتب لزوجي ينتحر يرد المقبرة ما ترد ميت”، وأضافت أخرى “ما شاء الله بكرة يقوم حظي وتتحقق أمنيتي مثل أحلام”، وتابعت ثالثة “بليز واحد مثل مبارك الهاجري”، ودعا لهما البعض بالسعادة.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحدثت ضجة في وقت سابق حين تزينت في إحدى حفلاتها بقلادة مليونية، وفي وقت سابق أيضا أثارت أحلام حالة من الجدل الواسع بسبب ما تردد عن الكمامة الخاصة بها التي ترتديها من أجل حماية نفسها من الإصابة بفيروس كورونا.

على الجانب الآخر تستعد الفنانة أحلام، التي لطرح ألبومها الجديد، والذي تراهن عليه وتصفه بأنه من “الطراز الرفيع”، وتتعاون فيه مع نخبة من ألمع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين بالساحة الغنائية.

ويأتي الألبوم بعد غياب أكثر من 4 سنوات عن طرح الألبومات الغنائية؛ إذ كان ألبوم “يلازمني خيالك” الذي طرحته في عام 2016 هو أحدث ألبوماتها، حيث اعتمدت أحلام طوال الأعوام السابقة على إصدارات غنائية منفردة منوعة.