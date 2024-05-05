علق الفنان أحمد السقا، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه لا يجيد التمثيل بشكل جيد.

وقال: “أنا اتعودت على كده، في الأول زمان في البدايات كنت بضايق جدا وبتصعب عليا نفسي، لكن لما لاقيت الناس بتقول أي حاجة بيعملها أحمد السقا بيخرج منها سوبر ستار ونجوم بدأت تهون عليا الكثير”.

تعليق أحمد السقا على تعليقات الجمهور

وأضاف السقا خلال لقائه مع الإعلامية فاطمة مصطفى، في برنامج “الراديو بيتكلم”، المذاع عبر أثير “الراديو 9090”: “دلوقتي أنا زي أي بشر بضايق إن في أوقات كتير مجهودي غير مقدر بس بقيت أحسبها في سكة تانية إن أنا لسه عندي كتير أقدمه، مادام الناس شايفة إن عندي نواقص، فأصبحت أنظر إلى الأمر بشكل إيجابي، وليس سلبي”.

وأكد السقا أن أي شخص يقوم بعمل لجنة على مواقع التواصل من أجل أن “يشتم” أو يهين شخصا أو يكسر نفس أحد فعقابها كبير عند الله، فقهر العباد صعب، مضيفا: “ودائما نقول ربنا يكفينا شر قهر الرجال وقهر العباد، واللي بيعمل كده يشيل بقى قدام ربنا”.

أحمد السقا يرد على انباء طلاقه من مها الصغير

ورد السقا في تصريحات صحفية، على تلك الأخبار المتداولة حول انفصاله عن مها الصغير، حيث أكد انها شائعات وليس لها أي تفسير».

يذكر أن السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة.

“أحب العمل الجماعي”

أما على الصعيد الفني، فأشار السقا إلى أنه لم يكن ينوي المشاركة في دراما رمضان 2024، مؤكداً أنه أخبر المنتج صادق الصباح بذلك، لأنه مرهق نفسيا وذهنيا، ولديه رغبة في أخذ قسط من الراحة.

إلا أنه بعد النقاش معه وافق على طلبه أن يكون المسلسل عملا جماعيا وليس بطولة مطلقة.

وكشف عن حبه للعمل الجماعي قائلا: “أنا أحب العمل الجماعي، وأحب دائما أن يشاركني العمل الفني كوكبة من النجوم، حتي يكون العمل ثريا، مضيفا أنه ليس ممن يطمعون في تقديم أعمال بمفرده.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

يذكر أن مسلسل «العتاولة» آخر أعمال الفنان أحمد السقا، وشاركه في بطولتة كل من النجوم باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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