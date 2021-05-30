نشرت الفنانة التونسية ” درة ” صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام ظهرت فيها بإطلالتها التي تألقت بها خلال حضورها لحفل زفاف إبنة المخرجة المصرية ” كاملة أبو ذكري ” .

وكتبت درة في تعليقها على الصور : ” في نهاية الحياة .. ما يهم حقًا ليس ما اشتريناه ولكن ما نبنيه .. ليس ما حصلنا عليه ولكن ما نشاركه .. ليس كفاءتنا ولكن شخصيتنا .. وليس نجاحنا ولكن أهميتنا .. عش حياة الحب ” .

وتفاعل المتابعون بتعليقاتهم على الصور الذين أشادوا بجمالها إلا أن أحد المتابعات هاجمت درة في تعليق لها متهمة إياها بخطف رجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” من زوجته السابقة وأولاده لتكون زوجته الثانية .

فقالت : ” ما بعرف ليش صرت أشوفك شريرة بعد ما أخدتي جوز مرة ” .. لترد الفنانة التونسية عليها مؤكدة على أنها تزوجته بعد أن قام بتطليق زوجته الأولى قائلة : ” الطلاق مكتوب كمان في عقد الزواج وموثق ومسجل في تونس اللي بتمنع التعدد ” .

وأضافت درة : ” مفيش حد بينشر أوراقه الرسمية للناس .. وهي حاجة المفروض ما تخصهمش أساسا ” .