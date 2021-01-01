نشرت الفنانة المصرية ريهام حجاج مؤخراً، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، جزءًا من مقابلة أجريت في وقت سابق مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. وفي إطارها تحدث عنها وقال: “أحب ريهام حجاج جداً وهي فنانة كبيرة وزوجة ممتازة”. وأرفقت ذلك بالتعليق: “حبيبي”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا لها ولزوجها الحياة السعيدة معاً إلا أن آخرين توجهوا إليها بالانتقادات واعتبروا أنها اختطفته من زوجته وأولاده. وكتبت إحدى المتابعات: “اللي ملوش خير في مراتة اللي قعدت معاه سنين وولادة ملوش خير في حد”. وهو ما استفز الممثلة ودفعها إلى الرد: “مين اللي قلك ماكنش له خير؟ كنتِ معاهم؟ وتعرفي علاقته بولاده منين؟ بلاش هري وقلة أدب وحشر مناخير في حياة الناس”.

وفي تعليق آخر فاجأتها متابعة بتعليق متنمر قائلة: “أول مرة أشوف خطافة رجالة بتتكلم”.. لترد عليها ريهام غاضبة: “بتتكلم وتعرف تديكي بالجزمة القديمة، على بؤك اللي نافخاه وعلى حواجبك اللي شبه الشيطانة”.

وفيما تعاطف معها الكثيرون ودافعوا عنها، رأى آخرون أنها تورطت في الرد وأن المتابعة دفعتها إلى التلفظ بكلمات لا تليق بها. وهذا ما جعلها تحذف ما كتبته فيما بعد. ومما جاء في التعليقات: “مدام ريهام سيده ناصجة تزوجت رجل مطلق” و”أصلاً زوجتو السابقة طلعت مع منى الشاذلي في البرنامج تبعها ومدحتو كثير وقالت عنو كلام جميل جداً فيا ريت لا تعملوا فتن بين الناس لأنو فعلاً حرام” و”الفانز خرجوا أسوأ ما فيكي ونجحوا انهم يخلوكي تقلي أدبك”.

على جانب آخر، استقرت ريهام حجاج على تقديم مسلسل “وكل ما نفترق” للموسم الرمضاني 2021، قصة ومعالجة درامية محمد أمين راضي ومن تأليف أحمد وائل ومن إخراج كريم العدل.