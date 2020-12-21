لم تقف الكتابة السورية رنا الحريري زوجة الممثل السوري باسم ياخور صامتة أمام تعليق استفزها من متابعة لها عبر حسابها على إنستغرام عقب نشرها صورة جديدة، بعدما انتقدت المتابعة ملابس الحريري.

وقالت المتابعة في تعليقها على صورة زوجة باسم ياخور:” انت حلوة بس مشان الله ليس ما بتلبسي كنزات عليها القيمة ليه كله بروتيلات؟”.

لكن رنا الحريري ردت عليها قائلة:” شو يعني عليها القيمة؟ غوتشي أو ديور؟ أنا بلبس تياب بتناسبني وبتعجبني بغض النظر عن سعرها أو من أي ماركة”.

وأضافة:” بختار الموديلات يلي برتاح فيها بغض النظر إذا موضة أو لا، لأني بعيش حسب قناعاتي وأكيد ما بهمني إرضاء أو إثارة إعجاب الآخرين من خلال الملابس يلي عليها القيمة”.

وكانت رنا قد كتبت مؤخرًا أيضًا: “كتيرة صفحات “المؤثرين” عالسوشال ميديا، يلي بيقولولنا كيف لازم تكون أشكالنا لحتى نكون حلوين، شو لازم نلبس لحتى نصير أنيقين، كيف لازم نحكي لنبين مهضومين، وشو لازم ناكل ومن وين لازم نشتري غراضنا لحتى بالنهاية نصير متلون”.

في سياق آخر كشفت زوجة باسم ياخور عن أنها تلقت الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ووثقت ذلك بصورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام علقت عليها:”الجرعة الأولى من اللقاح بدون أي أعراض جانبية الحمدلله شكراً دولة الإمارات العربية المتحدة”.

يذكر أن رنا الحريري هي كاتبة ومؤلفة سورية ولدت في أوكرانيا عام 1978 وتزوجت الممثل باسم ياخور، وأنجبت ابنهما “روي”.

وشاركت الحريري في تأليف عدد من المسلسلات السورية منها “صبايا” و”بقعة ضوء” و”ببساطة”.