سخرت الفنانة الللبنانية نادين نسيب نجيم من عليق متابعة اتهمتها بأنها خضعت لعمليات تجميل بوجهها وهو ما أفسده، لتضعها في مقارنة مع مواطنتها الفنانة سيرين عبد النور والتي وصفتها بالأجمل والأفضل منها.

البداية جاءت بعدما نشرت نادين عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مجموعة من الصور أظهرت بعض الندبات بوجهها نتيجة لتهشم الزجاج بمنزلها من انفجار بيروت الذي وقع 4 أغسطس الماضي وهو ما أصابها بجروح بالغة.

وأعقبت الصور بمنشور قالت فيه :”الحمد لله على كل شيء.. بشكرك يارب على كل النعم.. حبيت أشارك معكم فرحتي.. لأني فخورة بكل شيء صار وقطع بحياتي حتى المشاكل والمطبات كانت إفادة وقوة وعزيمة وإضافة بحياتي وشخصيتي لأني أؤمن إن كل شيء مع الله جميل.. إن مع العسر يسرا”.

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، ومن بينهم متابعة، علقت لها قائلة: “بتعرفي سيرين أحلى منك ع الطبيعة.. بس مع هيك مش بطالة في أبشع منك يخلف على الفلتر والفوتوشوب العمليات غيرتكو شوية”، كما قالت متابعة أخرى :”والله حرام عليكي مناخيرك مو حلوة بسبب التجميل”.

لترد نادين قائلة :”الله يسامحك.. بصراحة بس شفت تعليقك كثير تأثرت وتغيرت حياتي ومارح أقدر أنام.. وحالتي اتدهورت.. بلى تسترك.. شو سميكة.. وسيرين قمر وكل البنات حلوة.. بس تكون نفسيتي حلوة”.

وكانت نادين نجيم قد سبق وأجرت عمليتين جراحيتين في مستشفى المشرق بالعاصمة اللبنانية بيروت، تحت إشراف طبيبها “شربل هاشم” الذي قام بتقطيب جروحها بأقل الخسائر الممكنة على حد وصفها حينها.

وغرّدت نادين نجيم ذات مرة قائلةً: “ما بعرف هل دكتور من قبل بس الله بعتلي ياه نهار الانفجار وسلمته أمري والحمد الله كان قد هل مسؤولية إذا أي حدا بحاجة يرمم جروحاته خاصة بالوج بنصحه بدكتور هاشم الله يحميكم”.