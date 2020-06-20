نشرت الفنانة السعودية ” وعد ” يوم أمس الجمعة مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهي تغني أحد الأغاني .

الأمر الذي عرضها إلى انتقاد أحد المتابعات لها لغنائها يوم الجمعة والتي كتبت قائلة : ” الليلة الجمعة وعد السماوات مفتحة يا ليتك فتحتي القرآن وأطربتي الملائكة بصوتك وأسمعتي ربك صوتك بالدعاء ” .

وهو ما أثار استياء وعد ودفعها إلى الرد على هذه المتابعة معتبرة ما قالته تدخلا منها في علاقتها بربها فقالت : ” والليلة جمعة لو تتركي الانستجرام وتروحي تطربي الملائكة إنتي أفضل من الفلسفة على الناس .. شكرا ” .

وتفاعل المتابعون على تعليق وعد معلنين عن تضامنهم مع مطربتهم وأكدوا على إنه لا يحق لأحد أن يتدخل في أمور غيره خاصة إذا كانت لها علاقة بالدين .. بالإضافة إلى أنها لم تجبر أحدا على سماعها .