نشرت الفنانة ” إنجي وجدان ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من كواليس مسلسل ” ونسني ” .

والتي ظهرت بها بعينين بارقتين كالعدسات اللاصقة .. وكتبت في تعليقها عليها : ” ايه رأيكم يا جماعة أجيب لينسيز زي دي ” .

وهو الأمر الذي عرضها للتنمر في تعليقات عدد من المتابعين على شكلها .. فقالت متابعة : ” إنتي من غير لينسيز تشبهي أمنا الغولة ‏عاد هيك لينسيز تطلعي زومبي .. ربنا ياخدك وياخد اللي سواك فنانة ” .

لتخرج إنجي وجدان عن صمتها وتقوم بإعادة نشر هذا التعليق في صورة وكتبت في تعليقها عليها : ” إيه يا جماعة كمية السواد والغل اللي الناس بقت فيه دي ” .

وتابعت : ” بجد والله بيصعبوا عليا الله يكون في عون أهلهم واللي حواليهم .. ربنا يشفي ” .

كما كتبت إنجي في منشور لها من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع إنستجرام قائلة : ” أنا واخدة قرار إن كل ما هيجيلي رسالة تنمر أو شتيمة هنزلها عندي .. الكلام ده ولا بيفرق معايا متخافوش بس أنا بحب افضح الناس دي ” .