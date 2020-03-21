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متابعة تهاجم ريهام حجاج وتتهمها ب ” خطف الرجال ” .. كيف ردت الأخيرة عليها ؟

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نشرت الفنانة المصرية ” ريهام حجاج ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسلها الجديد ” لما كنا صغيرين ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل .

وظهرت ريهام حجاج في مقطع الفيديو وهي تستعرض تسريحة شعرها الجدييدة وتشكر مصفف الشعر الخاص بها عليها .

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مسلسل لما كنا صغيرين ❤️❤️

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وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الفيديو الذين أشادوا في تعليقاتهم بجمالها .. إلا أن أحد المتابعات كتبت تعليقا هاجمت فيه ريهام حجاج واتهمتها بخطف الرجال .

فكتبت قائلة : ” ما انتي حلوة اهو ايه اللي رماكي علي كار خطف الرجالة ” .. لترد عليه ريهام حجاج قائلة : ” ما أنتي فاكرة نفسك لذيذة أهو وإنتي في الحقيقة بنج .. والله لو الرجالة اللي بتعرفيهم هفأ ‏وبيتخطفوا يبقى إنتي معرفتيش رجالة .. قلبي معاكي ” .

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