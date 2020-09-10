نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو جديد عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه بإطلالة صيفية وهي تركب الدراجة.

وقد تعرضت قمر لاننقادات من بعض متابعيها بسبب هذه الاطلالة حيث كتبت احداهن: “احترمي عمرك اربعين” لترد عليها قمر: “اذا ٤٠ وهيك مبيني ٢٠ انا قبلانة ،،يا ريت ٤٠ بعد بدي كتير لاوصل للاربعين يا غيورة ”.

وقد استغرب الكثيرين ان يكون عمر قمر اربعين عاما مؤكدين انها تبدو اصغر من ذلك فيما دافع اخرون عن قمر حيث كتب احدهم: “ماخصك في عمرها لو ١٠٠ مو عيب تعايري الناس بعدين شوفيا اذا ركبت باسكل” فيما كتب اخر “يعني اذا عمرها اربعين لازم تلبس كلابية ويصير عنده ترهلات وصدرها يلمس ركبها روحي لعبي رياضة وصيري متلها”.