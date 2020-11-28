لا شك ان زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، قد استفادت من شهرة والدتها الواسعة رغم خصامها معها لتكوين حضور على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اصبح يتابعها قرابة الـ 800 الف عبر حسابها على انستغرام.

وفي هذه الاطار، علقت احدى متابعات زينب فياض عبر احد صورها على انستغرام قائلة: “لولا امك ما كان حدا سمع فيكي” فما كان من ابنة النجمة اللبنانية غير ان ردت قائلة: “بتبقى امي ما استخدمت شي من امك”.

يأتي ذلك بعد ظهور زينب فياض مؤخرا مع ابنتها دانييلا وهما تتمايلا على اغنية هيفاء وهبي “توتة” حيث علقت كاتبة: “دانييلا مقضيتها عم تقول توتة توتة كل اليوم” ما جعل بعض المتابعين يتساءلون ان كانت قد تصالحت مع والدتها حيث كتبت احداهن: “عم تسمعي اغاني امك معناتها اكيد بتحبيها وبتحنيلا بتمنى تتصالحي مع امك كتير شي حلو لتسامح ولصلح” فيما قالت اخرى “والله فرحتلك لما شفت هل الفيديو الله يجمعكم على خير انت وهيفاء بتجننو وانت نسخة منها سبحان الخالق ”.

يذكر أن زينب هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمتها نصر فياض، الذي ارتبطت به في عام 1990، وقيل إن سبب القطيعة هو أن هيفاء وقعت على تنازل عن حضانة ابنتها قبل أن تحصل على الطلاق، وزينب لها طفلتان هما رهف ودانيلا.