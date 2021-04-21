نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ظهر فيها تصويرها للبحر مشيرة في تعليقها عليه إلى قدرة الله وتأملها في صنعه .

فكتبت حلا شيحة : ” الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ وهو الآخر ليس بعده شئ ” .

وتابعت : ” الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصي لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك .. نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك ” .

وتلقت حلا شيحة تعليقا من إحدى المتابعات التي سألتها بشكل ساخر حول أن كانت ستصبح داعية مثل زوجها ” معز مسعود ” كما انتقدت زواج الأخير وطلاقه لأكثر من مرة .. فقالت : ” ناوية تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي ” .

لترد عليها حلا قائلة : ” ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب ” .