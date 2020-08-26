نشرت الفنانة المصرية ” سوسن بدر” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” وهي تستمع إلى أغنية الفنان ” حسين الجسمي ” الجديدة ” بالبنط العريض ” وترقص وتتمايل على أنغامها .

وتلقت سوسن بدر بعض التعليقات السلبية والمسيئة لها على مقطع الفيديو .. فكتبت إحدى المتابعات لها : ” إنتي لسه عايشة ” .

لترد عليها سوسن بدر قائلة : ” الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه أسالي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره ” .

ثم قامت بنشر تعليق هذه المتابعة من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليه : ” نفسي أفهم نفسية الناس دي كده ليه .. لا وهي اللي عملالي فولو ” .