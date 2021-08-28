احتفل الفنان ” رامي صبري ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنجاح حفله الأخير في بورتو جولف الساحل الشمالي الذي أقيم يوم الخميس الماضي .

فنشر رامي صبري صورا له من الحفل أعرب من خلالها عن سعادته بنجاحه التي تعبر عنه هذه الصور وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد الله النجاح عندي صورة مش كلام صحافة ولا إعلام .. ولا عمري بشتغل كده .. الصورة بتخلص كل الكلام والنجاح والتوفيق من عند الله مش من عند مخلوق ” .

وتابع : ” يعني أنا مش مستني حد يكتب ولا يتكلم وطول عمري مش مستني غير الصورة اللي قدامكم دي .. دي اللي تهمني الجمهور وحب الناس .. شكرا لكل واحد جه حفلة الجولف أمس 20.000 أخ وأخت شرفونا يارب أكون أسعدتكم على قد ما أسعدتوني بحضوركم ” .

وأضاف : ” شكرا بورتو عامر جروب .. شكرا الشركة المنظمة وليد منصور وشكرا لكل حد من تيم رامي صبري على الشغل المحترم وإن شاء الله نعمل حفلات كبيرة كتير جاية ” .

وتفاعل المتابعون على منشور رامي صبري الذين حرص الكثير منهم على تهنئته بنجاح الحفل إلا أن إحدى المتابعات كتبت في تعليق لها مهاجمة إياه : ” توفيق إيه اللي من عند ربنا دي لعنة أن كل واحد يسمع أغنية من بتوعك بتأخد عليها الذنب مضاعف تبقي لعنة ياحبيبي مش توفيق .. ربنا يهديك ويهدينا ” .

ليرد الفنان رامي صبري في تعليق له عليها قائلا : ” الله يهديك ” .