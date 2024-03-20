تواصل النجمة نادين نسيب نجيم الترويج لماركة المكياج الجديدة التي تحمل إسمها والتي عملت عليها طوال ثلاث سنوات.

نجيم تردّ بجرأة على متابعة أنتقدتها

واستعرضت النجمة اللبنانية الرموش الاصطناعية الناعمة الموجودة ضمن مجموعتها، إضافة إلى الفونديشن وأحمر الشفاه النيود والألوان الطبيعية الموجودة في تشكيلة الالوان الخاصة بها، وصورت نادين وجهها في المقطع وأظهرت الألوان والمكياج الخاص بها.

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع وعبّرت إحدى متابعيها عن استغرابها من إصرار نادين على تصوير وجهها واستعراض نفسها، واصفة الأمر بـ”الغرور”، وهذا ما دفع نادين للردّ عليها بشكل حاسم ووضحت أنها تنشر المقاطع لوجهها لأنها تطلق علامتها الخاصة بالمكياج وقالت: “أنا أطلق ماركة مكياج جديدة، ماذا عليّ أن أصور، يديّ!!”.

نادين نجيم تطلق مجموعة مكياج خاصة بها

وكانت النجمة اللبنانية قد أعلنت من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا عن إطلاق مجموعتها الخاصة بالمكياج والتي تحمل اسمها وبشعار عبارة عن حرف اسمها الأول وكتبت أنها “بعد تعب 3 سنين على أدق التفاصيل كتير محمّسة تجربوا، وإن شاء الله رح يعجبكم، لأنه بيشبه كل امرأة فينا، والأهم إنه بيذكرك تحبي حالك وتخلّي ثقتك عالية مهما قسيت الظروف عليكي وتضلك عم تآمني بحالك حتى بأضعف لحظاتك… هيدي البراند طلعت من ورا قصة جهد وتعب وانكسار وحزن وضعف وخذلان عشتهم بحياتي، كرمال هيك أنا حابة شارك هالتجربة القاسية معكم يمكن إقدر إعطيكم الأمل والقوة والدعم”.

نادين نجيم في رمضان 2024

يذكر أن نادين نسيب نجيم تشارك في رمضان 2024 بالجزء الثاني من مسلسل “2020”، ويشاركها بطولته محمد الأحمد.

تبدا أحداث المسلسل مع شخصية “النقيب سما” التي قدمتها “نادين” بعد مرور 4 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته قصي خولي.

وعرض لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل “وأخيرا”، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي.

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