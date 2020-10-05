أحدث متابع غضباً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصاً لمحبي الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، وذلك بعد أن تمنى لها الموت، في تعليق له على الصورة الجديدة التي نشرتها نادين في صفحتها الخاصة.

وكتب المتابع لنادين: “شو هيدا انتي ما عم تموتي”، لترد عليه نادين ممتعضة من هذا الكلام، قائلة: “عم تحكي معي؟”.

هذا الكلام إستدعى تدخلاً من الفنانة الإماراتية ​أحلام​، التي عبّرت عن إمتعاضها أيضاً من أسلوب هذا المتابع غير اللائق، وعلّقت: “بسم الله عليها اتق الله يا اخي وش ضرتك استغفر”، لترد عليها نادين قائلة: “ما معقول الشر!”.

محبو نادين هاجموا هذا المتابع، معتبرين أنه تخطى حدوده بهذا الكلام، وتمنوا لها الصحة وطول العمر.

من جهته، برر المتابع موقفه مشيراً الى أنه لم يقصد الإساءة لنادين، وكتب: “والله بقول احلام تموت فيك كتبتها خطا”.

بسم الله عليها اتق الله يا اخي وش ضرتك استغفر — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 5, 2020

ما معقول الشر ! — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) October 5, 2020