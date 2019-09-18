متابع لرضوى الشربيني: “شيلي المايكب وكلميني راجل لراجل”!

في بث على خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في “إنستغرام”، نشرت الإعلامية رضوى الشربيني مقدمة برنامج “هي وبس” بعض فيديوهات الأسئلة التي طرحت عليها من الجمهور، لتفاجأ بأحد المتابعين يقول لها: “شيلي المايكب وكلميني راجل لراجل”.



فمان كان منها إلا أن ردت عليه بحدة قائلة: “أنا أرجل منك ومن ضهر راجل مش لازم أشيل المايكب وبعرف أحافظ على نفسي وأحافظ على ولادي”.

وتعتبر الإعلامية رضوى الشربيني من أشهر الإعلاميات اللاتي يهاجمن الرجل، وتتسم بحثها الدائم للسيدات لعدم التنازل عن حقوقهن، ويرجع البعض قسوتها في التعامل مع الرجال إلى تجربة الطلاق التي مرت بها.