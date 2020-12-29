نعت الفنانة المصرية ” سوسن بدر ” وفاة المخرج السوري ” حاتم علي ” الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق في القاهرة بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 58 عاما .

فكتبت عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام : ” البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جداً الله يرحمه ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعيها على ذلك بتعليقاتهم الناعية رحيل حاتم على والدعوات له بالرحمة والمغفرة .. إلا أن أحد المتابعين علق تعليقا تمنى من خلاله الموت لسوسن بدر فكتب قائلا : ” عقبالك ” .

لترد عليه سوسن بدر في تعليق لها والذي نشرته أيضا عبر خاصية الاستوري فقالت : ” الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه .. أشكرك على دعائك ” .