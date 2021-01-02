ردت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ على متابع تمنى لها الموت، وذلك في تعليق له على صور نشرتها عرفة من حضورها لجنازة المخرج السوري الراحل ​حاتم علي​ التي أقيمت يوم أمس في الشام في سوريا.

وقال المتابع لها “الله ياخدك لعندو”، لترد عليه بشكل صادم قائلةً:”مالي مطولة”، مضيفةً:” وما فيه أسعد من لقاء ربي كون متأكد اني ما بخاف من الموت”.

وأثار تعليق المتابع غضب عدد كبير من المتابعين الذين أعربوا عن تضامنهم مع عرفة، متمنين لها العمر الطويل.

فيما تفاعل عدد من زملاء عرفة مع الأمر من بينهم الممثل قاسم ملحو الذي قال:” قلة الأخلاق خلت مجموعة أولاد يضربوا شرفتنا بحجارتهم الحاقدة”، أما الممثل عدنان أبو الشامات فعلق بالقول: هيك سفلة ما ببنرد عليهم. خلي حقارته تاكل روحه”.





