وجه أحد المتابعين رسالة إلى الفنانة الإماراتية أحلام عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي متهما إياها بالسكوت عن دعم القضية الفلسطينية ونصرة الفلسطينيين واصفا ذلك بالشئ المعهود منها .

فكتب المتابع في منشور له موجها حديثه إلى أحلام قائلا : ” عهدنا سكوتك عن نصرة الاشقاء الفلسطينيين ضد الإرهاب الإسرائيلي ” .

لترد أحلام على ذلك وقالت : ” إلا هالشئ بالعكس غردت في كل حساباتي وقلبنا ودعواتنا معاكم حسبي الله ونعم الوكيل هذا اللي اقدر أقوله ” .

وتابعت : ” وربي يحرسكم فلسطين تنتصر وستنتصر والأبطال في فلسطين محتاجين دعواتنا وياليت نقدر نعمل شئ أكثر ماراح نقصر .. فلسطين تقاوم .. فلسطين عربية ” .