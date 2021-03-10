نشرت الفنانة المصرية ” رانيا يوسف ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر علقت من خلالها على مقطع الفيديو الذي تم تداوله يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام رجل بالتحرش بطفلة صغيرة في مدخل عمارة سكنية بمنطقة المعادي في القاهرة .

فكتبت رانيا يوسف في تغريدتها : ” ستظل جريمة التحرش نشاهد فاجعة جديدة كل يوم آخرها الطفلة البريئة التي لم تبلغ من العمر 10 سنوات .. من أجل التخلص من الكلاب البشرية يجب أن يكون هناك قانون رادع للمتحرشين ليكونوا عبرة ” .

وتابعت : ” وعقاب من يبرر التحرش لأي سبب حتى نتخلص من تبرير التحرش الذي يعطي القوة للمتحرشين ” .

إلا أن أحد المتابعين لها رد على تغريدتها في تعليق له متهما إياها بإثارة الغرائز والفتن فقال : ” أنتم لو تمنعوا ما يثير الغريزة عند الرجل في أعمالكم لكان خيرًا من القانون لكن أنتم مثيرين للفتن ” .

لترد عليه رانيا يوسف بعد ذلك بقوة قائلة : ” وأنت مثير للمرض ومحتاج تتعالج أو نتخلص من اللي بيبرروا زيك التحرش يا متحرش ” .