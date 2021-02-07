شن أحد المتابعين للفنانة السورية ” صفاء سلطان ” هجوما عليها عبر حسابها على موقع إنستجرام على خلفية التصريحات التي أدلت بها مؤخرا في برنامج ” شو القصة ” .

حيث تحدثت عن أنها لا تعارض زواج القاصرات إذا كانت لديهن الرغبة في ذلك وأنها ضد المنظمات التي تدافع عن حقوق المرأة.

فكتب المتابع في تعليقه على صورة لصفاء سلطان قائلا : ” منظمات حقوق المرأة هي السبب إنك عايشة العيشة الهنية اللي إنتي فيها .. زواج القاصرات جريمة ومجرد إنك بتدعميه أنتي مجرمة .. ألغي دعمي لأشكالك من المشاهير الفارغين فكرياً ” .

لترد صفاء سلطان عليه : ” وأنا مابتهمني كداعم لأنك من الأساس مالك فهمان ولا سمعان شو حكيت .. ما عم صدق الجهل وحالة النسخ لصق يلي ماشين عليها ” .