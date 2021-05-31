نشرت الفنانة المصرية زينب غريب، إحدى بطلات مسلسل “بـ100 وش” صورة ملتقطة أثناء تمضيتها عطلتها الصيفية في منتجع الجونة، ظهرت فيها وهي ترتدي المايوه في البحر.

وحازت الصورة إعجاب الكثيرين من الجمهور، إلا أن زينب فوجئت بأحد متابعيها يعرض عليها الزواج في تعليقه ولكن بأسلوب صادم، حيث قال: “زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الشغل وبردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟”.

لتردّ زينب على طلب زواج المتابع، ساخرةً بقولها: “أرجوك متحبنيش”.وكانت زينب غريب قد نشرت منذ أيام صورة من زيارتها للفنان شريف دسوقي أخيراً في مستشفى “دار الشفاء”، الذي كان يمكث فيه بعد خضوعه لجراحة بتر لساقه اليسرى، وظهرت في الصورة وهي تقف في جواره وتوجّه إليه رسالة خاصة، حيث قالت: “أنا ممتنة ليك يا أستاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، اشتغلت معاك عمل “بميت وش“ وكل أملي إني اشتغل معاك تاني وتالت وعاشر، تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش”.

كنت رايحة له وقبل ما ادخل كنت متوترة شوية، ولما شفت الأستاذ شريف كل توتري راح قصاد روحه المبهرة اللي تشرح القلب ومثابرته وإيمانه، انا ممتنة ليك يا استاذ شريف وبتعلم من إرادتك وقوتك وروحك، وبتمنى تقوم لنا بالسلامة بسرعة وترجع تاني تضيف للسينما والدراما بموهبتك اللي متتعوضش pic.twitter.com/woRreA4jxx — Zainab Ghareeb زينب غريب (@ZEINABGHAREEB33) May 27, 2021