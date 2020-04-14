نشر أحد متابعي ومحبي الفنان المصري ” خالد النبوي ” منشورا عبر من خلاله عن رغبته وأمنيته في اللقاء به والتقاط صورا تذكارية معه .

إذ كتب له على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : ” اتمنى أشوفك وأتصور معاك .. اتمنى تحقق لي أمنيتي ” .

وتابع : ” طومان باي خالد النبوي أنت مبدع مشهد عالمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى .. أنا حسيت إني عايش معاك أيام المماليك و بقاوم العثمانيين معاك .. حقيقي مصر غالية بأهلها .. ممالك النار خالد النبوى ” .

ليرد عليه الفنان خالد النبوي على حسابه الخاص معلنا قبوله لتلك الدعوة قائلا : ” يسعدني أتصور معاك .. أرسل تليفونك وهتواصل معاك يا مصطفى ” .