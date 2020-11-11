أحدثت الفنانة السورية كاريس بشار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ظهورها في بث مباشر تواصلت من خلاله مع متابعيها وتطرّق فيه أحد هؤلاء إلى مسألة زواجها بطريقة طريفة وغير مباشرة.

وفي هذا السياق، قرأت كاريس سؤالاً عما إذا كانت والدتها تريد “صهراً”… وهو ما أضحكها وأضحك أشخاصاً بدا أنهم يجلسون إلى جانبها، وأجابت على السؤال بالنفي، ما يعني أن والدتها لا تطالبها بالزواج.

واستعاد المقطع عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث أشاد الكثير من المتابعين بجمال كاريس، فيما اعتبر آخرون أن المتابع يطلب يدها للزواج، مبدين استغرابهم لجرأته ومشيدين بطرافة ردّها.

يُشار إلى أن كاريس بشار أثارت الاهتمام بصورة نشرتها أخيراً على حسابها الخاص في “إنستغرام” وظهرت فيها برفقة الفنان قصي خولي، وعبرت في التعليق على الصورة عن اشتياقها إلى الأيام الماضية حيث كتبت: “بعد زمان بس كأنو مبارح. كل الحب”… وحققت في ساعات قليلة أكثر من 63 ألف إعجاب.