متابع ينتقد ريم البارودي .. والأخيرة ترد : ” دين أبوك إسمه إيه ؟ “

نشرت الفنانة ” ريم البارودي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من برومو الحلقة الجديدة من برنامجها ” شارع النهار ” المذاع على قناة ” النهار ” .
وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو إلا أن أحد المتابعين انتقدها في تعليقه مطالبا إياها بالتقرب من الله فكتب قائلا : ” بصراحة إنتي غلبانة أوي وصعبانة عليا .. روحي اتوضي وصلي ركعتين وهتكوني أحسن إن شاء الله ” .
الأمر الذي أثار غضب ريم البارودي ودفعها إلى الرد عليه فكتبت : ” خليك في نفسك .. سيب السوشيال ميديا وقوم إنت اتوضى خليك في حالك .. دين أبوك إسمه إيه ” .
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الساعه ٦ الاربع بتوقيت القاهره #شارع_النهار_ريم_البارودي #عيد_الأم #خليك_في_البيت واشوفكم بعد كده الاسبوع الجاي 👋 @alnahareg @ahmedelhawaryofficial @evokebyrawiabaroudy @cake.pops.egypt Styling by @yasminreda85 @mango Makeup @amin_makeup_artist Hairdresser & hairstyle @hamomohsen @hamomohsensalon @fareedyousef12345